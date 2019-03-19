В Иркутской области будут проводить оценку эффективности предоставления льгот по транспортному налогу

Иркутская область, 20.03.19 (ИА "Телеинформ"), - Законопроект, предусматривающий проведение оценки эффективности предоставления льгот по транспортному налогу, принят на 12-й сессии Законодательного собрания Иркутской области в окончательном чтении, сообщает пресс-служба ЗС.

Как рассказала на сессии председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, в настоящее время в соответствии с региональным законодательством правительством Иркутской области ежегодно проводится оценка эффективности предоставления инвестиционных налоговых льгот, в отношении же социальных льгот, в том числе транспортного налога, такая оценка не проводится. В связи с чем и вносятся изменения в закон «О транспортном налоге».

Кроме того, в окончательном чтении принят законопроект «Об утверждении заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам». Проектом закона устанавливается ответственность Иркутской области за нарушения соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета. В частности устанавливаются штрафы за несоблюдение графика погашения кредита.