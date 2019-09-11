В Иркутской области многодетным семьям, потерявшим в паводке жильё, выплатят по миллиону рублей

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По одному миллиону рублей в качестве дополнительной меры соцподдержки планируют выплатить многодетным семьям Иркутской области, утратившим жильё в результате наводнения. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.

Денежная выплата установлена в отношении семей, воспитывающим пять и более детей. Мера соцподдержки предусмотрена за счёт средств областного бюджета.

Для получения выплаты необходимо не позднее 30 ноября 2019 года обратиться одному из родителей, являвшимся на день введения режима ЧС – 27 июня – собственником или нанимателем по договору социального найма утраченного или поврежденного жилья, в управление социальной защиты населения по месту жительства или пребывания.

Специалистам нужно предоставить заявление и документы, удостоверяющие личность, свидетельства о рождении детей или паспорта, детей, достигших возраста 14 лет. В случае отсутствия в документе отметки о регистрации по месту жительства на территории муниципального образования необходимо представить решение суда об установлении факта проживания.

При определении права на предоставлении выплаты не учитываются дети, принятые под опеку (попечительство) или переданные на воспитание в приёмную семью.

Заявление и документы могут быть предоставлены одним из следующих способов: путем личного обращения в учреждение, через организации почтовой связи, в форме электронных документов, через МФЦ.