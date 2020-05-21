Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на организацию общественных работ будет направлено 23,6 млн рублей. Средства из регионального бюджета пойдут на материальную поддержку безработных, получающих минимальный размер пособия и являющихся участниками общественных работ. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

В целом на организацию оплачиваемых общественных работ заключено 233 договора для трудоустройства 825 жителей региона, временно оставшихся без работы. Из них 10 договоров – с индивидуальными предпринимателями главами крестьянских (фермерских) хозяйств. 17 безработных граждан уже приступили к исполнению своих обязанностей. Они занимаются сельхозработами, уходом за животными, уборкой и благоустройством территорий.

Рабочие места также организованы администрациями муниципальных образований, городов и сельских поселений, управляющими компаниями и предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальными предпринимателями, бюджетными учреждениями.

К общественным работам приступили уже 476 человек. Они занимаются благоустройством и озеленением населенных пунктов, уборкой мусора, санитарной очисткой территорий, уборкой лестничных площадок жилых домов, выполняют подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.

Напомним, что организация общественных работ – региональная мера поддержки безработных граждан. Размер выплат составляет в южных территориях Иркутской области 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей ежемесячно.

Чтобы принять участие в общественных работах, необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства.