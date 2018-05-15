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16.05.2018

В Иркутской области разрешили оплачивать детсады региональным маткапиталом

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» принят в окончательном чтении. Вопрос обсуждался 16 мая на заседании сессии областного парламента.

Напомним, речь идёт о том, что региональный маткапитал можно использовать частями, в том числе и на оплату детского сада. На эту меру поддержки могут рассчитывать и семьи, у которых третий и последующий ребёнок родился в 2017 году. Размер выплаты устанавливается в размере 25 тысяч рублей. Материнский капитал будет выплачиваться, если доход семьи ниже полуторократной величины прожиточного минимума.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС Андрей Лабыгин, 4 мая состоялась рабочая группа, на заседании которой были сняты все замечания и выработаны поправки. Депутаты поддержали окончательное принятие закона.

Ранее региональный маткапитал продлили до 2021 года.

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