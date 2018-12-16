В Иркутской области с 2020 года введут прямые выплаты по обязательному соцстрахованию

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число пилотных регионов России, где выплаты по обязательному социальному страхованию будут поступать непосредственно застрахованным людям. Об этом сообщается в документах Кабмина РФ.

Пилотный проект реализуется с 2012 года. Сейчас в нём участвуют 39 регионов, в 2019-2020 годах в пилотный проект будут включены ещё 38. В Иркутской области он начнёт действовать с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Цель перехода к механизму прямых выплат – улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при назначении и получении пособий в рамках обязательного социального страхования. До этого во всех регионах-участниках проекта применялся зачётный механизм уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию. Пособия застрахованным лицам выплачивались работодателем, которому при этом уменьшали сумму страховых взносов.