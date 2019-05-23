В Иркутской области установили выплаты для семей с детьми со спинальной мышечной атрофией

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области расширили перечень детских заболеваний, которые дают право на ежемесячные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В список включены спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы. Специалисты органов социальной защиты населения уже проводят разъяснительную работу с родителями, у которых есть дети с таким диагнозом, говорят в правительстве Иркутской области.

Выплата составляет 1,2 тысячу рублей и носит заявительный характер. Для её оформления необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или пребывания, либо в отделы МФЦ.

Напомним, с 1 января этого года в Иркутской области установлена ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами.

По состоянию на 6 мая принято 1 тысяча 456 заявлений на предоставление ежемесячной денежной выплаты.