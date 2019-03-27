В Иркутской области увеличатся выплаты по соцконтрактам на развитие своего дела

Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Вступили в силу поправки, внесенные в закон Иркутской области о социальных контрактах. Новый порядок оказания мер соцподдержки предусматривает не только ежемесячные выплаты малоимущим, но и более существенную единовременную выплату на развитие собственного дела. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

В 2019 году на новых условиях планируют заключить 900 социальных контрактов, которые помогут жителям области выйти из трудной жизненной ситуации.

– С учетом внесенных поправок государственная социальная помощь будет предоставлена в том случае, если доход на каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума. Сейчас в регионе эта сумма составляет 10 тысяч 698 рублей на человека, – отметил глава регионального Минсоца Владимир Родионов.

Заключить соцконтракт можно по семи направлениям: предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства (приобретение скота, птицы, пчел, сельхозтехники), приобретение теплиц, посадочного материала, удобрений и специнвентаря для садоводства и огородничества, швейное дело, ремонтные работы и изготовление мебели, приобретение инвентаря для сбора лесных ресурсов и лекарственных растений, профессиональное обучение и получение допобразования, а также иные мероприятия, направленные на преодоление жизненных трудностей.

Размер единовременной выплаты составляет от 10 до 50 тысяч рублей. Далее в течение года семьям предоставляются ежемесячные выплаты от трех до 10 тысяч рублей в зависимости от выбранного направления.

Напомним, заключение соцконтрактов в Иркутской области началось с 2014 года. В 2015 года поддержкой воспользовались 190 семей, в 2018 цифра выросла до 918 семей. По данным прошлого года 30% семей нашли выход из трудной жизненной ситуации.