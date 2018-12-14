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14.12.2018

В Катангском районе начальник сельской почты присвоил деньги на дрова для пенсионеров

Катангский район, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионерам села Преображенка Катангского района выделили 300 тысяч рублей компенсации затрат на покупку дров. Однако начальник сельского отделения почты присвоил эти деньги себе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– В результате действий сотрудника почтамта не были исполнены обязанности по доставке денежных социальных выплат, тем самым нарушены социальные права граждан, – пояснили в ведомстве.

Кировский районный суд Иркутска по иску прокуратуры взыскал 300 тысяч рублей в пользу пенсионеров с «Почты России». Предприятие попыталось обжаловать это решение в Иркоблсуде, но тот отклонил апелляцию.

В «Почте России» отмечают, что проворовавшийся сотрудник дано уволен.

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