В Киренском районе коммунальщики задолжали своим работникам свыше 2,1 миллиона рублей

Киренский район, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе ООО «Теплоснабжение» задолжало своим работникам свыше 2,1 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, выяснилось, что коммунальное предприятие имело задолженность по заработной плате перед 47 работниками за апрель-май 2018 года на общую сумму более 2,1 млн рублей.

Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства прокурор района внес представление директору ООО «Теплоснабжение» с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда.

Кроме того, по постановлению прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.