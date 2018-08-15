В Нижнеилимском районе сотрудница банка украла у его клиентки 134 тысячи рублей

Нижнеилимский район, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе сотрудница одного из отделений банка украла со счетов его клиентки 134 тысячи 502 рубля.

Как сообщает пресс-служба Нижнеилимского районного суда, подсудимая, работая ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц специализированного допофиса банка с февраля по август 2015 года, тайно похитила с банковских счетов жительницы района эту сумму.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража. С учетом смягчающих обстоятельств подсудимой дали полтора года условно с испытательным сроком два года.