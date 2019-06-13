В Нижнеилимском районе жертва ДТП отсудила 1,5 миллиона рублей у виновника аварии

Нижнеилимский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Нижнеилимского района взыскала 1,5 млн рублей с водителя машины, виновного в автоаварии, в которой она пострадала. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате ДТП 28-летняя женщина получила инвалидность первой группы. В её интересах прокуратура направила в Нижнеилимский районный суд заявление о взыскании компенсации морального вреда с водителя машины, который устроил автоаварию.

При рассмотрении гражданского дела он предложил заключить мировое соглашение, в рамках которого обязуется выплатить пострадавшей в счет компенсации морального вреда 1,5 млн рублей, рассказали в прокуратуре Иркутской области.