В Нижнеудинске судебные приставы помогли признать без вести отсутствующим должника по алиментам

Нижнеудинск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Нижнеудинске судебные приставы добились назначения пенсии по потере кормильца для двух несовершеннолетних девочек.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, отец детей находился в розыске полтора года, какие-либо сведения о его местонахождении отсутствовали. Запросы в регистрирующие и контролирующие органы положительной информации не дали. Судебный пристав порекомендовал взыскателю обратиться с заявлением в суд о признании мужчины без вести отсутствующим.

Благодаря собранным судебными приставами материалам, удалось доказать, что все предпринятые поиски, в числе которых – отработка родственных связей и социальных сетей, не привели к результату. Судом было вынесено решение о признании гражданина без вести отсутствующим.

Имея на руках судебное решение, мать девочек обратилась в Пенсионный фонд за оформлением пособия по потере кормильца. Теперь дети будут ежемесячно получать страховую пенсию.

Отметим, что всего за 2019 в Иркутской области суды признали без вести отсутствующими 41 должника по алиментам.