В Нижнеудинске в пользу двух детей суд взыскал с родителей 2,5 миллиона рублей компенсации

Нижнеудинск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинский городской суд поступило семь исков от прокуратуры в защиту несовершеннолетних детей от их родителей. Из них два удовлетворены, в пользу несовершеннолетних взыскано 2,5 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, речь идет, в основном, об избиении детей их отчимами, а также о случаях, когда муж или сожитель матери убивал ее, оставив ребенка сиротой.

Напомним, ранее Братский городской суд постановил взыскать с местной жительницы 200 тысяч рублей компенсации в пользу ее ребенка 2010 года рождения, которого она четыре года подряд избивала. С ее мужа, приходящегося малышу отчимом, взыскано 150 тысяч рублей. Кроме того, мужчина проведет в колонии общего режима два с половиной года, женщина – три года. В ее случае отбывание наказания отсрочено до 2028 года, когда 14 лет исполнится ее второму ребенку, который родился в марте 2014 года.