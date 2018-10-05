В первом полугодии бюджетники Приангарья подали 814 исков в связи с корректировкой МРОТ

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом полугодии работники бюджетной сферы Иркутской области подали 814 судебным исков в связи с неполной выплатой заработной платы.

Напомним, в конце 2017-начале 2018 годов был скорректирован уровень МРОТ. При этом Конституционный суд РФ определился со своей позицией в связи с тем, как именно МРОТ должен начисляться. В связи с этим начался поток исков по поводу некорректного начисления зарплаты.

На заседании бюджетного комитета Законодательного собрания Иркутской области 5 октября депутат Ирина Синцова выразила обеспокоенность наличием в региональной казне средств на выплаты по проигранным искам.

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова сообщила, что из 814 поданных исков истцы выиграли 750. По ним выплачено 13 млн рублей. Часть исков находится в стадии апелляции – ведомство обратилось для пересмотра решений в Верховный суд РФ. При этом министр заверила, что все суммы по искам, по которым принято окончательное решение, своевременно погашаются из бюджета. Она также сообщила, что во втором полугодии таких исков уже не поступало.