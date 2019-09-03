В ПФР решили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии

Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Пенсионном фонде России заговорили о возможности пересмотра расчета пороговой суммы, которая определяет, единовременную или накопительную пенсию будет получать гражданин, сообщают argumenti.ru . На сегодняшний день желающие получить единовременную выплату должны иметь не менее 177 тысяч рублей в качестве накоплений, передает КП. Сейчас российские пенсионеры получают свои накопления единовременно в том случае, если их накопительная пенсия получается меньше 5% от суммы общей пенсии. Отмечается, что если предложение ПФР будет реализовано, то накопительная пенсия будет начисляться россиянам только при сумме накоплений не ниже 450-500 тысяч рублей. При этом далеко не у всех на счету имеется такая сумма. Специалисты считают, что таким образом большинство граждан при выходе на пенсию станет получать единовременные выплаты, а количество россиян с накопительной пенсией значительно сократится. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: аргументы Тэги: View the discussion thread.