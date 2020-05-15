В правительстве Иркутской области прокомментировали ситуацию с доплатами медикам

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 16 мая, заявил, что сотрудникам медицинских учреждений должен быть сделан перерасчет с учетом изменений в постановление правительства РФ от 12 мая 2020 года № 484. Встреча с главными врачами медучреждений состоялась в формате видеосвязи, пишет пресс-служба главы региона.

– Согласно докладу министерства здравоохранения Иркутской области, на сегодняшний день стимулирующие выплаты получили 796 медицинских работников. В общей сложности на это было израсходовано более 20 млн рублей, из них 5 млн рублей - из регионального бюджета, - сообщил Игорь Кобзев.

В первоначальной редакции постановления правительства РФ выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время. Теперь фактор времени учитываться не будет.

– В Иркутской области изначально было принято решение, что платить мы будем не по количеству часов, а за смену. Всем сотрудникам, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией, были сделаны начисления за смену в двукратном размере, - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Спорные вопросы региональное министерство здравоохранения отрабатывает в круглосуточном режиме с профильным федеральным ведомством.

Напомним, медики Иркутской области пожаловались на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса. На портале «Твой Иркутск» опубликовано видеообращение, в котором работники Скорой медицинской помощи Иркутска рассказывают, что к 16 мая обещанных надбавок они не получили.

Ситуацией заинтересовался региональный следственный комитет, была инициирована проверка, по результатам которой ведомство даст свою правовую оценку.