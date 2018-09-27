В Приангарье фальшивомонтечики сбывали пятитысячные купюры

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье группа молодых «криминальных талантов» сбывала фальшивые пятитысячные купюры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудниками подразделения УЭБиПК ГУ МВД во взаимодействии со следователями МУ МВД России «Иркутское» задержаны трое молодых людей, которым инкриминируется сбыт поддельных пятитысячных купюр.

Как установили сыщики, в течение двух недель на территории регионального центра подозреваемые реализовали несколько фальшивок, на которые они приобрели продовольственные и бытовые товары.

Сейчас 20-летний организатор такого криминального мероприятия по решению суда помещён в следственный изолятор. По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Сейчас оперативники принимают дополнительные меры, направленные на установление каналов поставки подделок в регион.

Полиция Иркутской области напоминает о том, что при осуществлении купли и продажи товаров за наличный расчёт, производимый купюрами крупного достоинства, нужно обращать пристальное внимание на технологические средства защиты.

Также правоохранительные органы рекомендуют не разменивать деньги или не обменивать их на более крупные купюры у частных лиц или в ларьках. По возможности оплачивать покупки электронным способом через пластиковые карточки или мобильные платёжные сервисы, тем самым гражданин полностью ограничит физический контакт с купюрами.