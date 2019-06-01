В Приангарье начался прием документов на предоставление выплаты для подготовки детей к школе

Иркутская область, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 июня начался прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе.

Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, сообщает пресс-служба губернатора.

– Право на получение выплаты имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, которые воспитывают трех и более детей, не достигших 18 лет, включая усыновленных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей на каждого ребенка, – отметил министр.

Владимир Родионов напомнил, что, если семья одновременно имеет право на эту выплату и пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы, то по выбору родителей им предоставляется одна из двух мер социальной поддержки.

Напомним, что эта мера принята постановлением правительства Иркутской области в 2016 году. В этом году по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко срок действия выплаты продлили до 2024 года.

По вопросу предоставления выплаты гражданин или его представитель обращается с заявлением в областное «Управление социальной защиты населения» по месту жительства или месту пребывания. Прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе продолжится до 31 августа 2019 года.

Более подробную информацию о порядке и условиях назначения данной меры социальной поддержки можно получить на сайте министерства в разделе «Меры социальной поддержки», обратившись в учреждение, либо в МФЦ.