В Приангарье предлагают выплачивать пособия по безработице самозанятым и индивидуальным предпринимателям

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат ЗС Иркутской области Ольга Носенко 22 апреля на профильном штабе при региональном парламенте предложила на время пандемии COVID-19 выплачивать пособия по безработице индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.

Напомним, с апреля 2020 года люди, признанные временно безработными, будут получать пособие по безработице в размере МРОТ (12 тысяч 130 рублей), а также дополнительно по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка младше 18 лет.

– Тема занятости населения сегодня очень остро стоит. Ту меру поддержки, которая предусмотрена федеральным законодательством, мы должны не только использовать в полном объеме, но и, наверное, расширить, – отметила Ольга Носенко.

Она напомнила, что с объявления нерабочих дней в Иркутской области были вынуждены приостановить свою деятельность около половины из 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса – предприятий и ИП.

Между тем, по информации и.о. министра труда и занятости региона Натальи Воронцовой, в последнее время в Иркутской области в четыре раза увеличилось количество обращений в центры занятости.

В ходе заседания штаба свои предложения высказали и другие участники. Так, например, председатель думы Ольхонского района Игорь Жербаков отметил необходимость приобретения дополнительных средств защиты для медиков, которые работают не только с жителями района, но и с теми, кто продолжает приезжать на отдых и рыбалку на Байкал.

По информации председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова, с начала работы депутатского штаба в правительство региона передано около 30 предложений от депутатов разных уровней.