ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Деньги
23.04.2020

В Приангарье предлагают выплачивать пособия по безработице самозанятым и индивидуальным предпринимателям

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат ЗС Иркутской области Ольга Носенко 22 апреля на профильном штабе при региональном парламенте предложила на время пандемии COVID-19 выплачивать пособия по безработице индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.

Напомним, с апреля 2020 года люди, признанные временно безработными, будут получать пособие по безработице в размере МРОТ (12 тысяч 130 рублей), а также дополнительно по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка младше 18 лет.

– Тема занятости населения сегодня очень остро стоит. Ту меру поддержки, которая предусмотрена федеральным законодательством, мы должны не только использовать в полном объеме, но и, наверное, расширить, – отметила Ольга Носенко.

Она напомнила, что с объявления нерабочих дней в Иркутской области были вынуждены приостановить свою деятельность около половины из 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса – предприятий и ИП.

Между тем, по информации и.о. министра труда и занятости региона Натальи Воронцовой, в последнее время в Иркутской области в четыре раза увеличилось количество обращений в центры занятости.

В ходе заседания штаба свои предложения высказали и другие участники. Так, например, председатель думы Ольхонского района Игорь Жербаков отметил необходимость приобретения дополнительных средств защиты для медиков, которые работают не только с жителями района, но и с теми, кто продолжает приезжать на отдых и рыбалку на Байкал.

По информации председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова, с начала работы депутатского штаба в правительство региона передано около 30 предложений от депутатов разных уровней.

Коронавирус Иркутск: антикризисное предложение бизнесу

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
В Приангарье предлагают выплачивать пособия по безработице самозанятым и индивидуальным предпринимателям23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат ЗС Иркутской области Ольга Носенко 22 апреля на профильном штабе при региональном парламенте предложила на время пандемии COVID-19 выплачивать пособия по безработице индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.
В Иркутской области ежеквартальные соцпособия на детей решили выплатить в апреле23.04.2020
2020-04-23-03-24-42
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежеквартальные социальные пособия на ребёнка в Иркутской области будут выплачены уже в апреле. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Одна из управляющих компаний Иркутска задерживала зарплату работникам22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске УК «Квартал» задерживала заработную плату своим работникам.
Сбербанк отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк до 1 июня 2020 года отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт. Это решение принято в целях поддержки клиентов в период пандемии COVID-19.
В Приангарье к 1 апреля просроченная задолженность по зарплатам превысила 8 миллионов рублей22.04.2020
-1-8-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Суммарная просроченная задолженность по зарплате в Иркутской области по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2020 года составила 8 млн 47 тысяч рублей, сообщает Иркутскстат. Учитывались данные, полученные от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства.
Житель Чунского района выплатил алименты под угрозой ограничения в водительских правах21.04.2020
Чунский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Чунский Чунского района задолжал ребенку более 50 тысяч рублей по алиментам. Тогда его ограничили в праве управления транспортными средствами.
Сбербанк в Иркутской области выдал первые кредиты на зарплату под 0%21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка в Иркутской области выдал первые 20 кредитов под 0% на зарплату по государственной программе. Общий объем выданных беспроцентных целевых займов составил более 22 миллионов рублей.
Иркутскстат: в этом году жители Приангарья стали покупать больше непродовольственных товаров21.04.2020
2020-04-21-04-20-03
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За первый квартал 2020 года жителям Приангарья было продано товаров на 99,2 млрд рублей, оборот общественного питания составил 4,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост соответственно на 5,5% и 2,0%, сообщает Иркутскстат.
Игрокам и работникам иркутского ФК «Зенит» выплатили 12-миллионный долг по зарплате21.04.2020
2020-04-21-03-25-34
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске руководство футбольного клуба «Зенит» задолжало игрокам и работникам более 12,5 млн рублей зарплаты.
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%21.04.2020
Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Эта программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.
Сколько в Иркутской области зарабатывает учитель истории? Обзор зарплатных предложений17.04.2020
2020-04-17-08-56-44
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили обратиться к вопросам школьного образования и рассказать о профессии учителя истории. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти три десятка соответствующих предложений.
На ангарчанина завели уголовное дело за долг в 5,7 миллионов рублей17.04.2020
Ангарск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанин стал фигурантом уголовного дела за уклонение от погашения задолженности в размере почти 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.
В Приангарье муниципалитеты будут компенсировать подвоз учеников в школы в другие территории17.04.2020
2020-04-17-05-03-30
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области муниципалитеты будут компенсировать подвоз своих школьников на учебу в другие территории.
«Сбербанк страхование жизни» произвела 17,2 тыс. выплат по кредитному страхованию в первом квартале 2020 года17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» в январе-марте 2020 года произвела 17 200 выплат по договорам страхования жизни заемщиков потребительских и ипотечных кредитов. Общая сумма выплат по кредитному страхованию жизни за этот период составила 1,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло на 50%, сумма выплат – на 54%. Об этом сообщает пресс-служба банка.
СМИ: Роструд рассказал, какой должна быть зарплата за апрель17.04.2020
Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Федеральной службе по труду и занятости РФ уточнили, как должна выплачиваться зарплата в апреле. Об этом пишет «Афанасий бизнес».
Александр Якубовский рассказал, как оформить «кредитные каникулы» в условиях пандемии16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России повысило лимиты займа для «ипотечных каникул», и воспользоваться отсрочкой смогут 70% от тех, у кого есть ипотека. Но право на «кредитные каникулы» в условиях пандемии коронавируса есть не только у тех, кто взял кредит на жилье. Об этом в прямом эфире в соцсети рассказал руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, член рабочей группы правозащитного центра партии, депутат Госдумы Александр Якубовский.
Максимальное пособие по безработице получают 3 тысячи жителей Приангарья16.04.2020
-3-
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области максимальный размер пособия по безработице получают три тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на и.о. министра труда и занятости Иркутской области Наталью Воронцову.
В Нижнеудинске неплательщик алиментов погасил долг, чтобы продать грузовик15.04.2020
2020-04-15-07-42-59
Нижнеудинск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Нижнеудинска оплатил алиментную задолженность после вынесения постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему на праве собственности грузового автомобиля.
При попытке купить квартиру иркутянка отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей14.04.2020
-300-
Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - При попытке купить квартиру по объявлению в интернете иркутянка перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей.
ТОП-10 самых состоятельных депутатов Заксобрания Приангарья – парламентарии обнародовали доходы за 2019 год14.04.2020
-10-2019-
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области обнародовали сведения о доходах за 2019 год. Также в декларации содержится информация о доходах их семей и принадлежащем имуществе. Документ опубликован на сайте Заксобрания.
В Иркутской области начинают выплачивать «карантинные» надбавки к детским пособиям13.04.2020
2020-04-13-02-16-02
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ОПФР по Иркутской области в соответствии с указом президента России начинает выплачивать по 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ИГУ вдвое снизил плату за общежития12.04.2020
2020-04-12-07-02-07
Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет вдвое снизил плату за наем в общежитиях всем своим студентам.
В Нижнеудинске судебные приставы помогли признать без вести отсутствующим должника по алиментам11.04.2020
Нижнеудинск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Нижнеудинске судебные приставы добились назначения пенсии по потере кормильца для двух несовершеннолетних девочек.
Аналитики Авито Работа выяснили, что зарплата в Иркутске за год выросла на 1,2%10.04.2020
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики Авито Работа проанализировали рынок труда в первом квартале 2020 года и выяснили, что зарплата в Иркутске выросла на 1,2%. Столица Приангарья стала тринадцатым крупным российским городом по размеру среднемесячной зарплаты.
Сколько в Иркутской области зарабатывает тьютор? Обзор зарплатных предложений10.04.2020
2020-04-10-06-32-39
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы расскажем о зарплатах и вакансиях для тьютора в Иркутске. В марте-апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось 18 вакансий.
Сотрудница банка из Киренска получила условный срок за мошенничество с деньгами клиентки10.04.2020
Киренск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Киренский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Киренска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ – присвоение, хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере.
HeadHunter: в марте 2020 года в Приангарье сократилось количество вакансий10.04.2020
headhunter-2020-
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В марте 2020 года в Иркутской области сократилось общее количество вакансий (-2%) в сравнении с февралем этого года, отрицательная динамика наблюдается и в Сибири (-1%).
«Сбербанк страхование жизни» произвела более 700 выплат по страховым случаям в Приангарье в январе-марте 2020 года09.04.2020
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» в первом квартале 2020 года произвела около 700 выплат клиентам по страховым случаям в Иркутской области.
Медики, работающие с больными коронавирусом россиянами, три месяца будут получать федеральные выплаты09.04.2020
2020-04-09-02-19-15
Москва, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Российские медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, в апреле, мае и июне будут получать специальную федеральную выплату. Об этом 8 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране.
Мошенники за сутки выманили у двух ангарчан свыше 166 тысяч рублей09.04.2020
Ангарск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разбирается в обстоятельствах мошенничеств, жертвами которых стали двое ангарчан. Суммарно их обманули на 166 тысяч 500 рублей.
Хоум-офис в Иркутске: аналитики подсчитали, сколько стоит «переезд» на удалёнку08.04.2020
2020-04-07-13-10-38
Иркутск, 08.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для соблюдения режима самоизоляции россияне переходят на удаленный режим работы и активно начинают обустраивать хоум-офисы. Эксперты Авито выяснили, что из техники может понадобиться на удаленке и как дорого это обойдется жителям Иркутска.
Сессии ЗС Приангарья рекомендовано принять закон об увеличении выплат «детям войны»07.04.2020
Иркутская область, 7.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Разовые выплаты жителям Иркутской области, имеющим статус «детей войны», планируется увеличить с 2 тысяч до 5 тысяч рублей.
Работающие жители Иркутской области старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля06.04.2020
Иркутская область, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работающие жители Иркутской области старше 65 лет могут уйти на больничный с 6 по 19 апреля 2020 года. Такая возможность предусмотрена в целях минимизировать риск заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба иркутского реготделения Фонда социального страхования РФ.
Минтруд Приангарья: центры занятости должны обеспечить бесперебойную выплату пособий по безработице06.04.2020
Иркутская область, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Центры занятости населения Иркутской области должны обеспечить бесперебойную выплату пособия по безработице. Об этом заявила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова на селекторном совещании с директорами региональных центров занятости населения.
Иркутянин попался на уловку аферистов, обещающих выплаты из-за карантина по случаю коронавируса06.04.2020
Иркутск, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин попался на уловку аферистов, обещающих выплаты из-за карантина по случаю коронавируса. «Выгодное» предложение 57-летний мужчина увидел в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Читать все новости раздела «Деньги»
Рынок труда и карьера в Иркутской области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске