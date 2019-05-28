В Приангарье предприниматель во избежание проблем с бизнесом оплатил полумиллионный долг по алиментам

Казачинско-Ленский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе оплатил алиментную задолженность более полумиллиона рублей во избежание проблем с ведением бизнеса.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, после развода мужчина пообещал выплачивать алименты на содержание своей дочери и договорился с бывшей женой, чтобы она не предъявляла исполнительный лист о взыскании алиментов судебным приставам. Сначала он добросовестно исполнял свои обязательства. Однако затем платить алименты перестал, обещая исполнить свой родительский долг позже. В ответ на это бывшая супруга предъявила исполнительный документ в Казачинско-Ленский районный отдел судебных приставов УФССП России по Иркутской области.

Судебным приставом была рассчитана сумма задолженности, которая составила 569 тысяч рублей. Неплательщик был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, сроках для добровольного погашения долга и мерах принудительного характера в случае его неоплаты.

Так как мужчина является индивидуальным предпринимателем, а меры принудительного характера в виде обращения взыскания на средства на расчетных счетах и арест имущества могут негативным образом отразиться на ведении бизнеса, он, не дожидаясь применения к нему мер принудительного характера, оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.