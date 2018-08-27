В Приангарье смягчили требования к предоставлению выплат многодетным семьям на подготовку к школе

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области многодетным семьям облегчили получение выплаты в 3000 рублей на подготовку детей к школе. Теперь сведения о доходах может представить только один из родителей.

– Не каждый родитель у нас состоит на учете в центре занятости или работает, много матерей-домохозяек, которые нигде не зарегистрированы. Такие семьи раньше не могли получать выплаты. Но теперь эта процедура упростится, – сообщил на пресс-конференции 27 августа министр соцразвития региона Владимир Родионов.

Он отметил, что в Иркутской области в связи с этим ожидается чуть более тысячи обращений – примерно стольким семьям отказали в выплатах по прежним правилам.

Для сравнения, в 2017 году таких выплат в Приангарье было предоставлено на 24,1 тысячи рублей, в этом году – 23,9 тысячи.

– Конечно, сумма небольшая, сейчас в среднем на подготовку к школе требуется тысяч 15, но даже это, я думаю, лучше, чем ничего, – сказал Владимир Родионов.