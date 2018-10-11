В Приангарье военный госпиталь задолжал своим сотрудникам больше 21,5 миллиона рублей

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском и Усольском районах филиалы ФГКУ «143 военный госпиталь» ФМБА России задолжали своим сотрудникам свыше 21,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, на особо режимных объектах региона в полном объеме погашена задолженность по заработной плате за июль-сентябрь 2018 года в размере 21 миллион 521 тысяча 485 рублей. Она возникла перед перед 114 работниками филиала № 2 ФГКУ «143 военный госпиталь» ФМБА России, расположенного на территории Аларского района, и поликлиники ФГКУ «143 военный госпиталь» ФМБА России, расположенной в поселке Мишелевка Усольского района.

Задолженность появилась в связи с передачей ФГКУ № «143 военный госпиталь» из ведения министерства обороны РФ в ведение федерального медико-биологического агентства. С момента возникновения она находилась на постоянном контроле прокуратуры, проведены встречи с трудовым коллективом, в рамках которых разъяснялось трудовое законодательство, а также порядок обращения в контролирующие, судебные органы и в прокуратуру.

По результатам проверки прокуратурой в адрес начальника учреждения внесено представление, после чего трудовые права работников были восстановлены.