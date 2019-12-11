В Приангарье за последние несколько лет полиция выявила более 10 финансовых пирамид

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние несколько лет в Приангарье выявлена деятельность более десятка различных финансовых пирамид, действовавших под видом микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В общей сложности от криминальных действий таких фирм пострадали свыше семи тысяч человек. Жертвами аферистов становились не только предприниматели, которые намеренно вкладывали свои деньги, но и пенсионеры, поддавшиеся влиянию рекламы и желавшие быстро улучшить свое материальное положение, подчеркивают в полиции.

Так, например, в октябре 2018 года суд признал руководителя одного из таких предприятий виновным, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. К настоящему времени на утверждение в прокуратуру направлены материалы аналогичного деяния. Еще по двум сомнительным фирмам проводятся необходимые следственные мероприятия.

Также, напомним, в 2019 году сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Иркутской области пресекли деятельность организации, жертвами которой стали более 40 человек из 14 регионов страны, инвестировавшие в мнимый проект свыше 30 миллионов рублей. Подозреваемую в организации криминального бизнеса суд поместил под стражу.