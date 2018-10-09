В Приангарье жертвами мошенников становятся продавцы картофеля

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Все чаще в Иркутской области жертвами мошенников становятся продавцы сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Так, накануне в Иркутске очередным потерпевшим стал 62-летний фермер, который разместил в сети Интернет объявление о продаже картофеля. Пенсионеру позвонил неизвестный и попросил привезти несколько кулей к причалу на проспекте Жукова областного центра.

Во время общения лже-покупатель также убедил продавца купить ему по дороге алкоголь и перевести на счет денежные средства, которые при встрече он обязательно вернёт. В общей сложности пожилой иркутянин лишился 39 тысяч рублей.

На днях у другого жителя областного центра при схожих обстоятельствах были похищены восемь тысяч рублей.

Между тем полиция призывает к бдительности при разговоре с незнакомыми людьми по телефону либо через социальные сети. Также полицейские убедительно просят жителей региона регулярно разговаривать со своими пожилыми родственниками. Перед перечислением ими любых денежных средств неизвестным, пенсионерам следует немедленно связаться с близкими людьми или знакомыми и рассказать о своих намерениях.

Только за минувшие сутки аферистам удалось выманить сбережения еще у шести жителей региона.