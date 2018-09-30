В Приангарье злостный алиментщик отправится в колонию

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области нерадивый отец, накопивший больше 400 тысяч долга по алиментам, отправится в колонию.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина на протяжении длительного времени игнорировал свои родительские обязанности по ежемесячной выплате алиментов в пользу восьмилетнего сына, вел праздный образ жизни. Ранее был осужден за неуплату алиментов и отбыл наказание в виде 50 часов обязательных работ, однако, мер к исполнению судебного решения так и не принял, материальной помощи сыну не оказывал. Имея доходы от случайных заработков, деньги расходовал по собственному усмотрению. Накопленная сумма долга составила 416 тысяч рублей.

Бездействие нерадивого отца послужило основанием для привлечения к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Представ перед судом, должник виновным себя признал полностью. Исследовав все обстоятельства дела и личность подсудимого, имеющего криминальное прошлое, суд пришел к выводу, что исправление горе-папаши возможно только путем применения к нему более жесткой меры наказания.

Итогом судебного рассмотрения стал обвинительный приговор с назначением подсудимому наказания в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с учетом погашенных ранее судимостей.