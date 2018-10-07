В Приангарье злостный алиментщик встал на путь исправления после 100 часов общественных работ

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье должник по алиментам после отбывания наказания в виде 100 часов обязательных работ трудоустроился и начал помогать несовершеннолетней дочери.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, отец не интересовался жизнью своего ребенка, злоупотреблял алкоголем, не работал, не исполнял решение суда о выплате алиментов. Накопленная сумма задолженности составила более 350 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель привлек должника к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Мужчина отбыл наказание, занимаясь благоустройством городских улиц, на обочинах которых косил траву. Трудовая терапия пошла должнику на пользу. Отбыв наказание, он устроился работать слесарем на железную дорогу, отказался от распития спиртных напитков, начал выплачивать алименты.

Сейчас из заработной платы неплательщика удерживается 50% в счет погашения долга по алиментам.