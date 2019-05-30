В России коллекторам планируют запретить «выбивать» коммунальные долги

Тверь, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект, запрещающий передачу коллекторам долгов граждан по ЖКХ, приняли в первом чтении в Государственной Думе РФ, сообщает «Афанасий бизнес» .

Принятые поправки помогут бороться с недобросовестными коллекторами, которые звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы, считают в пресс-службе ГД РФ.

– Если закон примут окончательно, уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан по ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг – управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации, – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности.