В России намерены ввести «детские» на каждого ребенка от трёх до семи лет

Интернет, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию в среду, 15 января, предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в стране от трёх до семи лет. Об этом сообщают argumenti.ru.

Владимир Путин отметил, что в текущих условиях, когда ребенку исполняется три года, выплаты прекращаются, вследствие чего семья может попасть в сложную ситуацию. По словам главы государства, этого допускать нельзя.

Именно поэтому президент России предлагает предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причём сделать это уже с января 2020 года.

Российский лидер напомнил, что в этом возрасте дети часто болеют и пропускают школу, а родителям сложно совмещать работу и уход за сыном или дочерью.