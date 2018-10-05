В Саянске работникам трех соцучреждений недоплачивали зарплату

Саянск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске выявили нарушения трудового законодательства в деятельности коррекционной школы-интерната, детдома-интерната для умственно отсталых детей и комплексного центра социального обслуживания населения. В основном, работникам этих учреждений начисляли зарплату меньше положенного объема.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в детдоме-интернате установлены факты несвоевременной компенсации средств, затраченных работниками для прохождения предварительного медосмотра при трудоустройстве. Фактически оплата расходов производится работнику по истечении шести месяцев со дня подписания трудового договора, что является нарушением статей 212 и 213 Трудового кодекса РФ. Коллективный договор учреждения приведен в соответствие по результатам рассмотрения протеста прокурора города.

В специальной (коррекционной) школе-интернате, как оказалось, работникам начисляли зарплату не пропорционально отработанному времени. При отработке сверх нормы рабочего времени 12 сотрудникам выплачивался МРОТ с учетом северного и районного коэффициентов. По результатам проведенной проверки в интересах 12 работников учреждения в суд направлены исковые заявления о взыскании недоначисленной заработной платы, которые находятся в стадии рассмотрения. Директор учреждения привлечена к административной ответственности.

Кроме того, в этих двух учреждениях, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, работников не обеспечивали специальной одеждой и обувью.

Что касается центра соцобслуживания, то там, как и в коррекционной школе, зарплату начисляли не пропорционально отработанному времени. При отработке сверх нормы рабочего времени шестерым сотрудникам выплачивался МРОТ с учетом северного и районного коэффициентов. В ходе проведения проверки требования в части оплаты труда были устранены, работникам был сделан перерасчет заработной платы. Директор учреждения привлечена к административной ответственности, главный бухгалтер – к дисциплинарной.