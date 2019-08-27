ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
Деньги
28.08.2019

В Сбербанке проанализировали, как меняется жизнь россиян после рождения детей

Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал особенности финансового поведения родителей в зависимости от возраста детей.

Как сообщает пресс-служба банка, выяснилось, что рождение ребенка значительно влияет на структуру расходов человека и приводит к ее устойчивым изменениям. Они происходят скачкообразно и случаются трижды до достижения детьми совершеннолетия: непосредственно во время беременности мамы, примерно в 3-4 года и в районе 11 лет.

Далее в связи с возрастом меняются предпочтения родителей, и затруднительно сказать, что влияет на структуру расходов больше – вышеуказанный фактор или наличие детей. Поэтому в исследовании фокус сделан на расходы родителей на ранних этапах жизни ребенка.

За год до рождения ребенка траты на «развлечения» достигают своего пика, но уже через шесть месяцев их доля резко снижается. К моменту появления ребенка на свет она падает на 6 процентных пунктов и составляет лишь четверть от максимальных значений. Кратковременный всплеск за 6-7 месяцев до рождения связан, очевидно, с новостями о будущем пополнении семьи. Стартовый уровень, как правило, больше никогда не достигается.

Расходы на кафе и рестораны сокращаются на 2,7 п.п. или на 41% с последующим частичным возвратом к исходному уровню. Тем не менее траты в этом сегменте остаются достаточно близкими к среднему значению по всему населению. А вот на путешествия будущие родители тратят заметно меньше. Во время беременности и в течение первого года жизни ребенка доля расходов на поездки снижается в среднем на 2 п.п. и остается существенно ниже своей средней величины вплоть до его совершеннолетия.

Во время беременности ожидаемо наблюдается всплеск активности в категориях «аптеки» и «медицинские услуги». Кроме того, более чем на 10% возрастает спрос в сегментах «зоомагазины» и «магазины газонов и садов». Родители так же активно покупают товары длительного пользования. Затраты на обустройство жилья (расходы на строительство и ремонт, покупку мебели и бытовой техники; объединены в условную категорию «все для дома») резко возрастают за четыре месяца до пополнения в семье. В это время они превышают свое типичное значение на 3,7 п.п. (44%).

В первые три года воспитания ребенка доля трат женщин и мужчин в различных сегментах заметно отличается. Так, например, расходы мужчин на лекарства и медицинские товары увеличиваются на 7% относительно среднего уровня, а расходы женщин в этой категории снижаются на 8%. Папы тоже наращивают долю трат на одежду, обувь и мебель, в то время как у мам она несколько сокращается. Оба родителя чуть реже ходят в кафе и рестораны и урезают расходы на спорт. Представительницы прекрасного пола также вынуждены меньше времени посвящать себе: на категорию «салоны красоты, массаж и SPA» приходится лишь три четверти от обычного уровня.

В исследуемых данных можно проследить изменение финансового поведения клиентов. Во время беременности женщины действуют противоречиво: откладывают деньги на депозиты и почти одновременно берут займы (речь идет обо всей выборке, а не о конкретных людях). После появления ребенка семьи обращаются к кредитам более последовательно. В целом 28% граждан России в возрасте 18-65 лет имеют потребительский кредит. По группе россиян с детьми этот показатель возрастает почти вдвое – до 52%. Также зафиксирована устойчивая склонность семей брать ипотеку после рождения второго ребенка.

Еще одна традиционная статья родительских расходов – подготовка к школе. Это траты на одежду, обувь, книги, канцелярские товары и цветы. В выборку исследования по этой статье были включены только граждане с детьми в возрасте 7 лет, то есть теми, кто идет в первый класс, и в возрасте 17 лет – десятиклассниками.

Траты в категориях «одежда» и «обувь» увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,2%. В среднем по России они составили 4116 и 1719 рублей соответственно. Расходы на книги практически не изменились, а на канцтовары упали на 10,3%.

Всего расходы на подготовку к школе в среднем по стране в этом году составили 7282 рубля, что на 2,7% выше уровня 2018 года. Дороже всего собрать детей в школу в Сахалинской области: затраты на первоклассника составили 11 тысяч 639 рублей, на десятиклассника – 10 тысяч 764 рубля. Ненамного меньше оказались затраты и в Москве и области – 10 тысяч 438 рублей в среднем для 1-го и 10-го классов. Минимальной стоимость подготовки к школе оказалась в Удмуртской республике, она составляет 5604 рубля.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
В Сбербанке проанализировали, как меняется жизнь россиян после рождения детей28.08.2019
Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал особенности финансового поведения родителей в зависимости от возраста детей.
Первые займы пострадавшим от наводнения бизнесменам Приангарья выдадут до конца августа28.08.2019
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд микрокредитования Иркутской области начинает выдавать льготные кредиты пострадавшим от наводнения предпринимателям. До конца августа будут выданы первые займы, сообщает пресс-служба губернатора.
Ангарчанин должен возместить государству 6,6 миллионов рублей за неуплату налогов28.08.2019
-66-
Ангарск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокуратуры ангарчанин должен возместить государству 6,6 миллионов рублей за неуплату налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Вместо работы в брокерской компании братчанка лишилась денег27.08.2019
2019-08-27-09-52-06
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 59-летняя почтальон лишилась 20 тысяч рублей. Она поверила мошеннику, пообещавшему ей работу в брокерской компании «по удаленке».
Минздрав Иркутской области скрывал доходы 16 главврачей больниц региона27.08.2019
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав Иркутской области два года скрывал доходы 16 главврачей больниц региона.
Сбербанк запустил сервис, позволяющий открыть расчетный счет вне офиса27.08.2019
Москва, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках расширения услуг для клиентов малого– и микробизнеса Сбербанк запускает новый сервис – выезд менеджера для открытия расчетного счета.
Сколько в Иркутской области зарабатывает специалист технической поддержки? Обзор зарплатных предложений26.08.2019
2019-08-26-03-00-07
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз редакция решила рассказать, на какой заработок может рассчитывать в конце этого лета специалист технической поддержки в Иркутской области.
Mastercard сообщила об утечке данных десятков тысяч клиентов26.08.2019
Москва, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации клиентов из Бельгии и Германии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран, сообщают argumenti.ru.
Иркутянка перевела мошенникам почти 50 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты25.08.2019
Иркутск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка перевела мошенникам почти 50 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты в Лондон.
В Иркутске руководитель трех турфирм присваивал себе деньги клиентов25.08.2019
Иркутск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске руководитель трех турфирм с 2016 года присваивал себе деньги клиентов.
Эксперт: рост зарплат медиков в Иркутской области объясняется повышенной нагрузкой на них23.08.2019
2019-08-23-09-23-26
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В медучреждениях Иркутской области в 2018 году средняя зарплата, судя по открытым данным, составляла 39 тысяч рублей. Это ниже, чем показатели средней зарплаты по региону, что требовалось указом президента РФ, но и этой суммы удалось достичь только благодаря увеличению нагрузки на врачей. Об этом 23 августа на пресс-конференции рассказал к.э.н., доцент БМБШ ИГУ Роман Ерженин.
Компенсацию из бюджета Иркутской области за пострадавшие огороды получили 512 человек23.08.2019
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко в регионе продолжаются выплаты компенсаций из областного бюджета жителям, у которых в результате паводка пострадали огороды и дачные участки. Перечислены средства в общем объеме 24,8 миллиона рублей 512 получателям. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.
Сергей Сокол предложил существенно увеличить прожиточный минимум пенсионеров в регионе23.08.2019
2019-08-23-01-42-21
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Прожиточный минимум пенсионеров в Иркутской области должен быть существенно увеличен. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол.
В Госдуме РФ предложили освободить водителей от уплаты некоторых штрафов23.08.2019
Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Госдумы предложили поправки, которые смогут освобождать водителей от административных штрафов за нарушения, не зафиксированные на портале Госуслуг в течение 10 дней.
Из бюджета Приангарья выделены средства на подготовку к школе около 30 тысяч детей из многодетных семей22.08.2019
-30-
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Выплаты для подготовки к школе получат родители или опекуны около 30 тысяч детей из многодетных семей Иркутской области, которые подали для этого документы.
Платежные карты Дальневосточного банка – с защитой по международным стандартам23.08.2019
2019-08-22-04-45-30
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Дальневосточный банк подтвердил соответствие требованиям стандарта безопасности PCI DSS 3.2.1. (Payment Card Industry Data Security Standard).
Иркутск оказался в числе самых дорогих городов для родителей школьников21.08.2019
2019-08-21-04-07-09
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В июле 2019 года по отношению к июлю 2018 года цены на одежду для детей школьного возраста выросли на 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Жителям Иркутской области, чьи сельхозугодия пострадали от паводка, выплачивают компенсации20.08.2019
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Компенсации из бюджета Иркутской области получили 105 жителей Тулунского и Нижнеудинского района, у которых в результате паводка погибли посевы сельскохозяйственных культур. Общая сумма выплат составила 5,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.
Братчанка, желая стать биржевым маклером, задолжала банкам более миллиона рублей20.08.2019
2019-08-20-02-53-35
Братск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанка, желая стать биржевым маклером, задолжала банкам более миллиона рублей. Женщина подключила присланную аферистами программу и, оставив данные всех банковских карт и кредиток, попала в долговую яму.
Сколько в Иркутской области зарабатывает моторист? Обзор зарплатных предложений16.08.2019
2019-08-16-08-02-45
Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз редакция решила рассказать, на какой заработок может рассчитывать в конце этого лета моторист. В июле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось больше трёх десятков вакансий для этих специалистов.
В «Сбербанк страхование жизни» выяснили, какую зарплату россияне считают справедливой16.08.2019
2019-08-16-04-22-20
Москва, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - СК «Сбербанк страхование жизни» провела исследование, посвященное оценке россиянами справедливого и достойного уровня оплаты труда.
В Иркутской области формируют реестр пострадавших от паводка аграриев для областных выплат14.08.2019
Иркутская область, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Минсельхоз Иркутской области поступили первые документы на предоставление социальной выплаты из регионального бюджета пострадавшим от паводка жителям Приангарья.
Семь предприятий Иркутской области могут получить льготные экспортные кредиты в рамках нацпроекта14.08.2019
2019-08-14-05-17-14
Иркутская область, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь предприятий Иркутской области могут получить льготные экспортные кредиты в рамках нацпроекта. Заявки направлены в Минпромторг РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутской области за полгода выявили 15 «чёрных кредиторов»13.08.2019
Иркутская область, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам шести месяцев 2019 года 15 компаний были признаны нелегальными участниками финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.
В июле в Иркутской области подорожали картошка, курица и солёная селёдка13.08.2019
2019-08-13-04-06-33
Иркутская область, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в июле дороже стали стоить картофель, курица, солёная селёдка и другие продукты. Зато подешевели огурцы, капуст и мясо индейки. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Сергей Левченко обсудил с главами сельских поселений Тулунского района выплаты компенсаций по наводнениям09.08.2019
Тулунский район, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании с главами сельских поселений Тулунского района обсудил вопрос выплат компенсаций пострадавшим в результате наводнения.
Сколько в Иркутской области зарабатывает пекарь? Обзор зарплатных предложений09.08.2019
2019-08-09-09-05-00
Иркутск, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Мы решили рассказать, на какой заработок может рассчитывать этим летом пекарь. В июле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около 40 вакансий для этих специалистов.
Благодаря акции Сбербанка «Забота» – скидки держателям карт МИР Социальная и Maestro Социальная09.08.2019
Иркутская область, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка на территории Иркутской области проводит акцию «Забота». Социальный проект стартовал 15 июня и продолжится до 31 декабря 2019 года, его участники – партнеры банка и держатели банковских карт – МИР Социальная и Maestro Социальная.
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах09.08.2019
2019-08-09-02-12-55
Москва, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ.
В Железногорске-Илимском нерадивый папаша задолжал по алиментам 117 тысяч рублей08.08.2019
Железногорск-Илимский, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Нижнеилимский районный суд приговорил к четырем месяцам лишения свободы условно злостного неплательщика алиментов из Железногорска-Илимского. Также ему назначен испытательный срок – восемь месяцев.
Братчанин в надежде на зарубежное наследство лишился 4 тысяч долларов США08.08.2019
Братск, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанин в надежде на получение наследства из Камбоджи лишился 4 тысяч долларов США.
В Иркутской области спустя 1,5 месяца закончили выплачивать по 10 тысяч рублей пострадавшим от наводнения08.08.2019
-15-10-
Иркутская область, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области спустя 1,5 месяца закончили выплачивать по 10 тысяч рублей пострадавшим от наводнения. Об этом доложил министр соцразвития, опеки и попечительства Владимир Родионов на совещании Сергею Левченко.
Клиенты Сбербанка открыли первые 100 аккредитивов по API08.08.2019
Москва, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Весной 2019 года Сбербанк, один из лидеров рынка аккредитивов в России, успешно внедрил новый сервис «Сбербанк API. Аккредитивы». За два месяца клиенты банка открыли первые 100 аккредитивов на общую сумму 500 млн рублей.
Владимир Родионов: с 2020 года выплату детских пособий малообеспеченным семьям продлят вдвое07.08.2019
Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Выплаты на первого ребенка до достижения им трех лет будут получать малообеспеченные семьи с января 2020 года. Об этом заявил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
В Приангарье пострадавшим от паводка безработным, занятым общественным трудом, увеличили размер матпомощи07.08.2019
Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшим от паводка безработным, занятым общественным трудом, увеличили размер матпомощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Читать все новости раздела «Деньги»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске