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01.10.2018

В Шелехове сотрудница местного отдела судебных приставов похитила больше миллиона рублей

Шелехов, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове сотрудница районного отдела судебных приставов незаконно перевела родственникам и знакомым больше миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка деятельности Шелеховского районного отдела судебных приставов УФССП по Иркутской области по фактам незаконного распоряжения денежными средствами, поступающими в рамках исполнительных производств.

Выяснилось, что в период с января 2015 по ноябрь 2016 специалист-эксперт по ведению депозитного счета Шелеховского РОСП, осуществляя учет денег, поступающих во временное распоряжение отдела, перечислила свыше миллиона рублей родственникам и знакомым.

Поскольку все эти люди не являлись взыскателями и не имели законных оснований на получение денежных средств, прокуратурой города в Шелеховский городской суд предъявлено три исковых заявления о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму более 900 тысяч рублей. По делу идет судебное разбирательство.

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