В Шелехове таксист накопил 32 штрафа за нарушения ПДД

Шелехов, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Шелехова, неофициально подрабатывающий в одной из служб такси, накопил 32 штрафа ГИБДД. Мужчина оплатил их после ограничения в праве управления автомобилями, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Общая сумма штрафов составила 24,5 тысячи рублей. В добровольном порядке оплатить задолженность мужчина не спешил. Злостный нарушитель не имел ни счетов в банковских организациях, ни имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве.

Применение этой меры возымело свое действие. Должник изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объёме, дабы не лишиться источника дохода, рассказали в УФССП по Иркутской области.