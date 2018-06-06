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06.06.2018

В Слюдянском районе зарплату платили ниже МРОТа

Слюдянский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Слюдянский районный суд доначислил 210 тысяч рублей работникам, получавшим зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Суд рассмотрел 18 исков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По итогам рассмотрения дел также внесены три представления, возбуждено два дела об административных правонарушениях.

– Вознаграждение за труд не ниже установленного МРОТ гарантируется каждому, а его величина устанавливается одновременно на всей территории России. Однако географическое расположение страны обязывает учитывать и негативное воздействие, которое оказывает на здоровье человека работа в особых климатических условиях, в том числе, в районах Крайнего Севера. Для этого законодатель установил систему специальных гарантий и компенсаций, включающих повышенную оплату труда – районные коэффициенты и процентные надбавки, – говорят в прокуратуре Иркутской области.

В ведомстве поясняют, что Приангарье относится к Крайнему Северу, где действует 50 и 30-процентная надбавка. С учетом районных коэффициентов и надбавок заработная плата в области с 1 мая 2018 года должна быть не ниже 17 тысяч 861 рубля в южных районах.

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