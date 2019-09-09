В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году

Москва, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил информацию о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тысяч рублей.

Он отметил, что это строгое выполнение требований закона, пишут argumenti.ru . По словам политика, это позитивная мера поддержки граждан, передает в понедельник RT.

Председатель комитета Совфеда по социальной политике заметил, что пособия лучше, чем единоразовые выплаты. Их преимущество заключается в том, что семья может на них регулярно рассчитывать и, соответственно, четко планировать свою финансовую жизнь.