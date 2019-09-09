|Деньги
|10.09.2019
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В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году
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Москва, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил информацию о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тысяч рублей.
Он отметил, что это строгое выполнение требований закона, пишут
Председатель комитета Совфеда по социальной политике заметил, что пособия лучше, чем единоразовые выплаты. Их преимущество заключается в том, что семья может на них регулярно рассчитывать и, соответственно, четко планировать свою финансовую жизнь.
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