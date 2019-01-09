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09.01.2019

В Тайшете иностранец пытался дать взятку полицейским

Тайшет, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете иностранец пытался дать полицейским взятку в тысячу рублей.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, на пути следования пассажирского поезда №99 сообщением «Владивосток-Москва» сотрудники транспортной полиции обнаружили иностранного гражданина, совершившего административное правонарушение в сфере миграционного законодательства.

Во избежание ответственности за нарушение мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до одного года.

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