В Тайшете водитель, по вине которого погиб пассажир, выплатит 1,5 миллиона рублей его детям

Тайшет, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете водитель, ставший виновником гибели своего пассажира, выплатит 1,5 миллиона рублей его детям.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Тайшетский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Выяснилось, что 25 марта 2018 года он, не имея водительского удостоверения, грубо нарушил правила дорожного движения. Следуя по автомобильной дороге Тайшет-Шелехово-Патриха, заснул за рулем, из-за чего автомобиль выехал на обочину и перевернулся. В результате пассажир от полученных травм погиб на месте.

Виновника аварии приговорили к двум годам лишения свободы с лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года и отбыванием наказания в колонии-поселении.

Погибший являлся отцом троих несовершеннолетних детей и был единственным кормильцем в семье. В связи с этим тайшетский межрайонный прокурор вышел в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного преступлением в сумме по 500 тысяч рублей на каждого ребенка.

Иск прокурора судом удовлетворен в полном объеме, с осужденного взыскано в пользу матери несовершеннолетних детей 1,5 млн рублей.