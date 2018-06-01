В Тулуне фирма выдавала кредиты под маткапитал, не имея на это права

Тулун, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне ООО «Элегия» выдавало кредиты под материнский капитал, не имея на это права.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ходе проверки было установлено, что эта организация предоставляла займы гражданам на приобретение недвижимости за счет средств материнского капитала путем заключения соответствующих договоров целевого займа.

Вместе с тем, согласно сведениям, размещенным в открытом доступе на официальном сайте Центрального Банка РФ, ООО «Элегия» в реестрах микрофинансовых организаций, ломбардов или кредитных кооперативов не числилась. Таким образом, оно не является кредитной, микрофинансовой организацией, ломбардом или кредитным кооперативом, соответственно осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (кредитов) населению не имеет законного права.

По результатам проверки прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по статье 14.56 КоАП РФ в отношении генерального директора общества.

Постановлением мирового суда генеральный директор общества признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Он пытался обжаловать такое решение. Однако суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, постановление о признании виновным и назначении наказания оставлено без изменения, жалоба генерального директора ООО «Элегия» без удовлетворения.