В Усолье продавец магазина похитил из кассы деньги по подложным документам

Усолье-Сибирское, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском продавец филиала крупной российской сети магазинов бытовой техники похитил из кассы 64 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, весной 2018 года 25-летний житель Ангарска, работая в усольском магазине, украл деньги, используя подложные документы.

Как установили оперативники, молодой человек оформлял несуществующие случаи возврата бытовой техники усольчанами. Таким образом он провел по документам четыре факта возврата, согласно которым покупателям было передано в общей сложности 64 тысячи рублей. Однако эти деньги аферист забирал себе. Указанные в документах люди в действительности приобретали иные товары.

При выявлении обмана работника уволили, а представители коммерческого предприятия обратились в полицию. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Проводится расследование.