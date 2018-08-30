В Усолье-Сибирском пенсионерка чуть не перевела мнимому сыну 40 тысяч рублей

Усолье-Сибирское, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая усольчанка попалась на удочку мошенника, который прикинулся ее сыном, и перевела ему 20 тысяч рублей. Еще 40 тысяч пенсионерке удалось сохранить благодаря бдительности приятельницы и банковской служащей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, усольчанке позвонил мужчина, который обратился к ней как к маме и сказал, что избил человека, и теперь для разрешения конфликтной ситуации ему срочно нужны 20 тысяч рублей. Женщина поверила своему мнимому родственнику и немедленно отправилась в банк для того, чтобы перевести требуемую сумму на указанный аферистом счет.

Бдительная банковская служащая пыталась убедить пенсионерку, что ее обманывают и не стоит переводить деньги. Однако женщина настояла на своем, и 20 тысяч были переведены на чужой неизвестный счет.

Когда женщина вернулась домой, мошенник позвонил снова и попросил перевести еще 40 тысяч. Пенсионерка снова пришла в банк, где ее снова отговаривали делать перевод денег. В тот момент, когда она была занята беседой с банковским работником, опять позвонил злоумышленник, но разговаривать с ним стала приятельница потерпевшей, которая сразу же поняла, что это аферист.

Простой вопрос про жену сына потерпевшей поставил в тупик мнимого отпрыска, и телефонная связь оборвалась. Таким образом 40 тысяч удалось сохранить. К слову, только потом мать позвонила своему сыну в Иркутск и удостоверилась, что с ним все в порядке и денег у нее он не просил.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, номер телефона, с которого звонил аферист, зарегистрирован в Московской области.