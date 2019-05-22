В Усолье-Сибирском суд отправил мошенницу в колонию на семь лет

Усолье-Сибирское, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском суд отправил интернет-мошенницу в колонию на семь лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, Усольский городской суд вынес приговор аферистке, завладевавшей чужими сбережениями под видом работницы банка.

Как установило следствие, в одной из социальных сетей 33-летняя подсудимая размещала объявления от имени сотрудника банка о предоставлении кредита гражданам на выгодных условиях.

Звонившим злоумышленница представлялась сотрудником различных служб и сервисов и, имитируя стандартную для кредитных учреждений схему работы, обманом поучала от них информацию о реквизитах банковских карт и поступивших им постоянных и одноразовых паролях, после чего получала возможность дистанционно управлять банковскими счетами граждан.

Используя такую схему, за четыре месяца она похитила денежные средства со счетов пяти человек. Суммарный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2 миллиона 200 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и частично возместила причиненный ущерб.

Учитывая совершение преступлений в период условного осуждения за аналогичные преступления, суд отменил условный срок по предыдущему приговору и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание применено с отсрочкой до достижения её младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.