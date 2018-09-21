Усолье-Сибирское, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском телефонный мошенник «развел» руководителя предприятия на 40 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть МУ МВД России «Усольский» обратился 42-летний местный житель.

Выяснилось, что сначала на мобильный потерпевшего поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником пожарного надзора. Собеседник объявил руководителю усольского торгового предприятия о грядущей проверке. Однако для облегчения процедуры предстоящей инспекции необходимо было заранее перевести 40 тысяч рублей. Директор был согласен на подобные условия, поэтому переадресовал злоумышленника своей подчиненной. Сотрудница предприятия в точности выполнила указания своего руководителя и перечислила на указанные аферистом банковские счета деньги. В результате в несколько приемов были переведены 39 тысяч рублей.

Только когда уже финансы были перечислены неизвестному, сотрудница усольской организации осознала, что все это время общалась с мошенником.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.

Полиция в очередной раз призывает людей быть осторожными и бдительными. Не следует под действием эмоциональных порывов переводить свои денежные средства незнакомым людям. Аферисты легко играют на чувствах страха, растерянности или радости и счастья.