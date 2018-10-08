В Усть-Куте с начала года работники образовательных учреждений отсудили около 2 миллионов рублей зарплаты

Усть-Кут, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутский городской суд в 2018 году рассмотрел более 80 исков о взыскании недоначисленной заработной платы сотрудникам образовательных учреждений города.

Общая сумма выплат составила около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Решения вступили в законную силу после апелляционного рассмотрения жалоб ответчиков Иркутским областным судом.