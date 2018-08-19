В Усть-Куте в доход государства перечислили 2,5 миллиона рублей, конфискованных по делу о наркотиках

Усть-Кут, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Приставы Усть-Кута конфисковали в доход государства 2,5 млн рублей, которые хранились как вещдоки по делу о наркоторговле.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, денежные средства изъяли у горожанки, осужденной по части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ответственным хранителем денежных знаков выступил Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский».