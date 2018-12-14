В Вихоревке Сбербанк принимает платежи в офисе «Иркутскэнергосбыта»

Вихоревка, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк открыл операционный офис в Вихоревке для клиентов компании «Иркутскэнергосбыт». Подразделение банка разместилось в центре по работе с клиентами «Иркутскэнергосбыта» по ул. Дзержинского, 127Б.

– Наш офис открыт для создания комфортных условий по приему платежей для потребителей услуг «Иркутскэнергосбыта». За несколько первых дней работы подразделения мы приняли более 300 клиентов. Практически все они отмечают удобство такого формата организации приема платежей, – комментирует управляющий Братским отделением Сбербанка Елена Орбидан.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, благодаря сотрудничеству «Иркутскэнергосбыта» и Сбербанка жители Вихоревки получили доступ к комплексу услуг: теперь в одном месте они могут передать показания счетчиков, сделать перерасчет по оказанным услугам, проверить задолженность по оплате, а также оплатить счета. Также в операционном офисе банка посетители могут провести и другие популярные платежи.

СПРАВКА:

Режим работы специалиста операционного офиса Сбербанка: понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00, вторник-четверг – с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни.