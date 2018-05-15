В ЗС Приангарья одобрили выделение средств на переселение жителей двух закрываемых поселков

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области одобрили выделение из бюджета средств на переселение жителей поселков Маракан Бодайбинского района и Чуя Мамско-Чуйского района. Вопрос обсуждался на заседании сессии областного парламента 16 мая. Напомним, в прошлом году губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял решение о расселении этих поселков. Как сообщил министр соцразвития региона Владимир Родионов, оба поселка относятся к категории отдаленных и труднодоступных, а также – к северным территориям. Маракан расположен в 170 километрах от райцентра, а Чуя – в 210. В Маракане проживает 293 человека, в Чуе – 29. При этом из тех, кого удалось опросить, в Маракане за выезд из поселка высказались 148 человек, против – 18. Из Чуи многие жители уже уехали, не дожидаясь поддержки государства, часть из них перебралась в Якутию, от границы которой поселок находится в 30 километрах. Как отметил мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев, Маракан создавался в 70-х годах 20-го века на золотом месторождении. Там была установлена крупнейшая в мире на тот момент 600-метровая драга по добыче драгметалла. Однако некоторое время спустя она утонула, восстанавливать ее не стали, продолжили добычу более традиционными и менее затратными методами. Сегодня же месторождение почти истощено. При этом в поселке в аварийном состоянии находится школа, разваливается ТЭЦ, в этом году планируют его покинуть двое учителей и фельдшер. На содержание же Маракана в год тратится 48 млн рублей бюджетных средств. Поэтому власти территории и области считают самым целесообразным – расселить его. На покупку жилья в других территориях на каждого члена семьи планировалось выделить по 715,3 тысячи рублей. Всего на это нужно 209,6 млн рублей. Половину расходов готова взять на себя компания «Лензолото», входящая в «Полюс Золото». В Чуе, как отметил министр, объекты социальной инфраструктуры и правоохранительные органы отсутствуют полностью, электричество там дают лишь на шесть часов в день, добраться в поселок можно лишь по реке. Жители поселка также должны были получить по 715,3 тысячи рублей на покупку жилья, на это из бюджета необходимо было выделить 20,7 млн рублей. Соответствующие законы были приняты на сессии в первом чтении, затем состоялось заседание комитета по здравоохранению и социальной защите под председательство Андрея Лабыгина. Он сообщил, что внесены поправки, согласно которым сумма компенсации должна быть увеличена до 758,28 тысячи на человека. Еще одна поправка разрешает жителям Чуи в силу ее географического расположения использовать сертификаты на приобретение жилья не только в Иркутской области, но и в Якутии. В таком виде закон и был принят окончательно. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей лабыгин

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