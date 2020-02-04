Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветераны в Иркутской области получат по 10 тысяч рублей к 75-летию Победы. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Игорь Кобзев.

На единовременную выплату имеют право инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны, участники, труженики тыла, блокадники, лица, работавшие на объектах ПВО, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, супруги погибших (умерших) инвалидов войны и участников войны, не вступившие в повторный брак.

– В такой важный для всех нас год героям Великой Отечественной войны мы будем уделять особое внимание. Это наш священный долг. Благодарность за то, что уже 75 лет над нашими головами мирное небо, – подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Выплаты будут производиться в течение марта-апреля 2020 года. Социальные работники будут помогать получателям в оформлении документов.