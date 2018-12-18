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19.12.2018

Выдача банковских кредитных карт в этом году уверенно идет в гору

Российская Федерация, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем выдачи банковских кредитных карт в текущем году показал уверенный рост. Увеличение приблизилось к планке в 70%. Цифры выданных кредитных "пластиков" нашим соотечественникам за 10 месяцев текущего года - 9 миллионов карт. Есть три территории-лидера, где кредитных банковских карт клиенты получили больше всего. Это Москва, Московская область и благодатный Краснодарский край. Есть также места, где кредиток было выдано меньше всего. Это наша соседка - Бурятия, Приморье и родная Иркутская область. В целом увеличение выдачи карт россиянам связывается с тем, что это дает свои плюсы и финорганизации, и самому заемщику, отмечают специалисты.

Одна из предлагаемых кредитных карт - Tinkoff Platinum. Таким банковским продуктом пользуется больше 6 миллионов соотечественников. Среди преимуществ этой "кредитки" - практически моментальное решение и оформление. Как информирует ресурс Бробанк.ру, время на все занимает 5 минут. Офис для получения карты посещать нет необходимости, кредитку доставят туда, куда будет необходимо клиенту. Кредитный беспроцентный лимит по карте составляет 55 дней.

Кроме того, на сайте Бробанк.ру рассказано о новом направлении у Тинькофф Платинум. Оно называется "покупки в рассрочку". Совершать покупки и не платить проценты по новому проекту можно не 55 дней, а целый год. Программа доступна для клиентов в магазинах-партнерах Тинькофф банка. Есть сведения на сайте о бонусной программе «Браво». По ней, к примеру, чем больше покупок оплачено по карте, тем больше средств вернется в итоге назад.

В целом на сайте дается довольно полное представление о кредитных картах разных банковских учреждений. Есть также информация про дебетовые карты, кредиты, займы. Собраны на площадке самые актуальные предложения.

В отдельной рубрике здесь даются советы относительно кредитных карт. Раздел так и называется - "Советы". Например, рассматривается, зачем нужна подпись на кредитной карте; говорится о сроке исковой давности по кредитной карте; есть информация о том, как работает кредитная карта; рассказывается о том, где можно получить кредитную карту; поднимаются вопросы страхования кредитных карт, рефинансирования "кредиток" и т.д.

Размещен на сайте очень удобный сервис - кредитный калькулятор. Там указывается необходимая сумма, срок кредита и годовая процентная ставка и производится ориентирующий расчет. Также в разделе с калькулятором можно найти информацию о популярных кредитах наличными.

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