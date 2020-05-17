Водители, обеспечивающие работу обсерваторов Приангарья, получат доплату 10 тысяч рублей

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Водители, обеспечивающие работу обсерваторов Иркутской области, получат доплату 10 тысяч рублей.

Об этом глава региона Игорь Кобзев сообщил 18 мая на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. Основной темой для обсуждения стали дополнительные выплаты сотрудникам медицинских учреждений за работу с коронавирусными больными.

– За вчерашний день были произведены все перерасчеты согласно новому постановлению правительства России, в котором убрана фраза «за фактически отработанное время». Все, кто работал в апреле с больными коронавирусной инфекцией, должны в полном объеме сегодня до конца дня получить заработную плату, – подчеркнул Игорь Кобзев, говоря о выплатах из федерального бюджета.

Что касается выплат из областной казны, сегодня в региональные Минфин и Минздрав должны поступить списки по всем категориям персонала. Непосредственно сотрудникам деньги будут перечислены до вечера завтрашнего дня.

Игорь Кобзев поручил всем главным врачам провести встречи с коллективами, разъяснить порядок и объем дополнительных выплат.

– Обращаю внимание, что впереди – выплаты за май. Ситуация, когда люди вынуждены доказывать свое право на доплату, недопустима, – сказал врио губернатора.

Напомним, по данным на утро 18 мая, в Иркутской области зарегистрировано 698 заболевших коронавирусом. Прирост за сутки – 97 человек, из них 39 – граждане, прибывшие в регион на работу вахтовым методом.

Глава Приангарья напомнил руководителям компаний, привлекающих для работы приезжих сотрудников: по решению оперативного штаба в Иркутской области до 28 мая приостановлены все перемещения вахтовиков.

– Это наша общая ответственность. Тем более сейчас, когда регион начал постепенно выходить из режима самоизоляции. Трудоустраивайте местных жителей. Если требуются дефицитные специалисты, их, конечно, можно привлекать со стороны, но с соблюдением всех требований безопасности, – отметил Игорь Кобзев.

Он обратил внимание участников заседания на то, что с 20 мая в области вводится обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей и на транспорте.

– От того, как будет соблюдаться масочный режим, насколько строго будут выполняться все предписания Роспотребнадзора и Минздрава, настолько быстро мы справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальной жизни, – подытожил Игорь Кобзев.