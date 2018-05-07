Врио губернатора Красноярского края декларировал значительную сумму доходов, большая часть которых — наследство

Красноярск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Доходы врио губернатора Красноярского края Александра Усса в 2017 году увеличились на 193 миллиона рублей, которые получены в порядке наследования. Информация о доходах главы региона размещена на официальном сайте красноярского правительства. Они составили 221,6 миллиона рублей, большая часть - наследство, уточняют "Аргументы Недели ".

В собственности Усса находятся четыре земельных участка, один жилой дом площадью более 324 квадратных метра, четыре дачных дома, площадь одного из которых составляет 308 квадратных метра, одно хозяйственное сооружение и автомобиль Range Rover. В пользовании Усса находится один земельный участок, квартира и недостроенный жилой комплекс.

В 2016 году доход Усса составил чуть менее 25 миллионов рублей. Доход супруги красноярского губернатора составил в 2017 году 52,5 миллиона рублей.

Усс назначен руководить регионом после отставки Виктора Толоконского. Ранее Усс руководил парламентом края.