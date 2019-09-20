Закон о доплате к пенсии работникам противопожарной службы Приангарья принят в окончательном чтении

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В окончательном чтении приняты изменения в закон о доплате к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области, согласно которым будет учитываться не непрерывный, а общий стаж службы – он должен быть более 15 лет.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, соответствующий проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» был рассмотрен на 20-й сессии Законодательного собрания. Автором законодательной инициативы выступила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова.

На сессии было отмечено, что с 2019 года в регионе вступил в силу закон о дополнительной социальной гарантии в виде ежемесячной доплаты к пенсии за счет средств областного бюджета работникам противопожарной службы Иркутской области, занимающим должности, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, и спасателям, являющимся работниками аварийно-спасательных служб Иркутской области, имеющим непрерывный стаж работы более 15 лет. Вместе с тем, по словам Натальи Дикусаровой, складываются ситуации, при которой у работников стаж прерывается, в том числе, по независящим от них причинам. В результате при достижении пенсионного возраста работники, имеющие стаж работы 10-12 лет в противопожарной службе региона, не имели права на получение доплаты.

В связи с поступившими в Законодательное собрание обращениями было принято решение при определении права на выплату учитывать общий стаж работы в аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях Иркутской области.